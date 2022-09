La famille Trump accusée d'avoir surévalué sa fortune et fraudé le fisc

Donald Trump

Donald Trump et trois de ses enfants mis en cause

Donald Trump et trois de ses enfants sont poursuivis pour fraude après l'ouverture d'une enquête à New York sur leur entreprise familiale - la Trump Organization indique la BBC.

La procureure de l'Etat de New York allègue qu'ils ont menti sur la valeur de leur fortune immobilière afin d'obtenir des prêts à taux avantageux et pour payer moins d'impôts.

La procureure affirme que a Trump Organization a commis de nombreux actes de fraude entre 2011 et 2021.

Donald Trump a rejette ces accusations et dénonce "une chasse aux sorcières".

Les enfants aînés de l'ancien président, Donald Jr, Ivanka et Eric Trump, figurent parmi les accusés aux côtés de deux dirigeants de la Trump Organization, Allen Weisselberg et Jeffrey McConney.

La plainte est le fruit de l’épluchage des comptes de M. Trump et de plus de 65 auditions. Le parquet a isolé les cas les plus édifiants de surévaluation : un triplex dans la Trump Tower de Manhattan censé faire 2 800 mètres carrés, alors qu’il n’en fait que 1 000. Résultat, ce « faux » appartement était valorisé 327 millions de dollars, au prix jamais atteint de 320 000 dollars le mètre carré, explique Le Monde. La fraude totale est évaluée à 250 millions de dollars.