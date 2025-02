PTC

« La défonce est très rapide, très forte » : le fléau de l’addiction au « Pète ton crâne », cette drogue de synthèse chez les jeunes

Inhalé par le biais de cigarette électronique, le cannabis de synthèse se diffuse autour des collèges et lycées, où les intoxications d’adolescents se multiplient. Il est aussi prisé par les habitués du cannabis, qui l’échangent contre cette substance aux effets plus intenses et délétères.