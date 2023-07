Malgré les huit pourvois du ministre de la Justice, mis en cause pour prise illégale d'intérêts, la formation la plus solennelle de la plus haute juridiction a largement validé l’enquête.

La Cour de cassation confirme le renvoi d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République avec Atlantico Rédaction