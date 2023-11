La Chine salue les «résultats positifs» du dialogue sur le climat avec Washington

La Chine et les États-Unis se sont mis d'accord pour «travailler conjointement afin que la COP28 soit un succès», avant une visite attendue la semaine prochaine du président chinois Xi Jinping aux États-Unis.

Le gouvernement chinois a salué jeudi 9 novembre les «résultats positifs» des discussions menées sur le climat ces derniers jours avec les États-Unis en Californie, en préparation de la conférence de l'ONU sur le climat, la COP28 de Dubaï. L'émissaire américain sur le climat John Kerry a reçu à partir de samedi son homologue chinois Xie Zhenhua près de Palm Springs. Les discussions entre les deux hommes se sont achevées «avec succès» mercredi, a indiqué dans un communiqué le ministère chinois de l'Environnement.

Les deux pays, qui sont les plus grands émetteurs de CO2 au monde, «ont procédé à un échange de vues complet et approfondi et ont obtenu des résultats positifs en ce qui concerne le développement de la coopération et de l'action bilatérales en matière de changement climatique».