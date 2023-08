La canicule s'installe et bat des records, quatre départements en vigilance rouge

Difficile d'y échapper pour peu de se trouver en France en ce moment, la chaleur écrase le pays et une bonne partie de l'Europe, et son départ n'est pas pour demain. Alors que ce lundi a déjà marqué les annales météorologiques avec plusieurs records de températures battus dans le sud du pays, comme 42,7° à Lapalaud dans la Drôme, l'épisode caniculaire qualifié par Météo France d'"intense et durable" se poursuit. Mardi 22 août, une large partie de la France est concernée avec 49 départements placés en vigilance orange et quatre en vigilance rouge.

Selon l'institut public, "une vague de chaleur durable et intense pour la période s'est installée sur le pays". "En vallée du Rhône ainsi que sur l'est du Massif central, la chaleur continue de s'intensifier", souligne l'établissement public, mettant en avant le "caractère exceptionnel" du phénomène dans cette zone "du fait de son intensité et de sa durée".

Plus haut niveau d'alerte, la vigilance rouge canicule est activée en Ardèche, Drôme, Haute-Loire et Rhône, mardi, à partir de 15 heures. Déjà déclenchée sur une bonne partie du territoire, la vigilance orange canicule sera étendue aux Deux-Sèvres, à la Vendée et la Vienne, ce qui ramène le compte à près d'une cinquantaine de départements en vigilance orange canicule au total.

Mettant en garde contre les risques, Météo-France décrit une situation dangereuse pour les personnes à risques : "Les minimales ne descendent souvent pas en dessous de 20-22°C, voire 23-25°C localement, notamment en zones urbaines. Les maximales s'échelonnent entre 36 et 39°C en général", précise-t-il. "C'est encore sur la Drôme et l'Ardèche que les niveaux de températures les plus sévères sont attendus avec fréquemment plus de 40-42°C pour les maximales", avertit encore le prévisionniste.

Toujours selon Meteo-France, la canicule se maintenir jusqu'en milieu de semaine avec 39 à 42 degrés attendus mercredi et jeudi, sur le sud-ouest et la vallée du Rhône, avant une baisse des températures qui s'amorcera doucement vendredi. Les experts estiment que ce phénomène de canicule tardive, récent mais de plus en plus présent en France, est une des conséquences du réchauffement climatique. Pour Christine Berne, climatologue, "Quand on regarde l'historique, les épisodes de fortes chaleurs se sont toujours déroulés durant le mois de juillet, mais les simulations des chercheurs du Giec sont sans équivoque : la fréquence, la durée et l'intensité des canicules vont augmenter", prévient-elle.