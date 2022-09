La campagne présidentielle de Valérie Pécresse visée par une enquête pour détournement de fonds publics

Du côté du clan Pécresse, on dénonce une manœuvre politique.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, fin septembre, pour « détournement de fonds publics » visant la campagne présidentielle de la candidate LR Valérie Pécresse. Cela fait suite à signalement effectué par le député EELV Julien Bayou au printemps dernier.

Initialement, le signalement visait non pas des faits de « détournement de fonds publics » mais ceux de « financement illégal de campagne électorale, financement illégal de parti politique, abus de biens sociaux et/ou prises illégales d’intérêts.

Pour effectuer ce signalement, Julien Bayou s’était appuyé sur un courrier public écrit par la conseillère régionale d’Île-de-France Babette de Rozières, qui avait alors critiqué une campagne « hors sol » et l’absence de la candidate lors d’événements prévus spécialement pour elle.

Du côté du clan Pécresse, on dénonce une manœuvre politique. Valérie Pécresse a d'ores et déjà contacté l’avocat Me Thibault de Montbrial pour envisager de porter plainte pour dénonciation calomnieuse.