La Bourse américaine a nettement baissé, Tesla, Apple et autres suivent le mouvement

Apple et Google

Tesla a perdu 12 % en une journée, Apple dont la capitalisation boursière repasse sous la barre des 2 000 milliards de dollars (1 895 milliards d’euros) alors qu’elle en valait plus de 3 000 milliards de dollars il y a un an, et Wall Street qui termine, mardi 3 janvier, sa première journée 2023 dans le rouge constate Le Monde.

Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ont plongé : Google, le géant numérique de la publicité, est en baisse de plus de 40 % et ne vaut plus que 1 150 milliards de dollars ; Apple a fondu de 1 000 milliards de dollars ; Amazon, l'entreprise de Jeff Bezos, a vu son cours divisé par deux et a perdu 875 milliards de dollars ; Microsoft, le géant fondé par Bill Gates, a reculé de 30 %, après avoir valu plus de 2 500 milliards de dollars, il est retombé sous la barre des 1 800 milliards ajoute Le Monde.

Meta (ex-Facebook), la société de Mark Zuckerberg, n'échappe pas à cette chute, avec une valeur qui est passée de plus de 900 milliards de dollars à environ 320 milliards.