La BCE baisse ses taux pour la première fois après deux ans d’envolée

Pour la première fois après deux ans de hausse, la Banque centrale européenne va baisser ses taux directeurs, de 0,25 point, a-t-elle annoncé ce jeudi 6 juin. La dernière baisse de taux remonte au … 18 septembre 2019. Si l’annonce est très attendue, son effet immédiat devrait être limité, notamment sur les marchés. Pour autant, la hausse des prix persistante et la pression des salaires pourraient contraindre la BCE à devoir attendre avant de baisser à nouveau ses taux.

La BCE indique qu’elle « continuera à suivre une approche centrée sur les données, réunion par réunion, pour déterminer le niveau approprié de restriction et sa durée ».

La hausse des prix à la consommation en zone euro a été divisée par plus de quatre depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022. En mai, l’inflation affiche un taux de 2,6%, après 2,4% en avril et mars.

La BCE veut néanmoins que la hausse des prix à la consommation atteigne d'ici 2025 l'objectif de 2% et reste par conséquent attentive « aux éventuels effets de second tour des augmentations de salaires ». Une hausse sensible des coûts salariaux pourrait se répercuter sur les prix de vente et donc alimenter l'inflation, à moins que les entreprises ne diminuent leurs marges. « Les prochains mois continueront d'être mouvementés », prévient ainsi la présidente de la BCE ce jeudi.