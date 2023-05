Des manifestations de soutien à l'Ukraine, Illustration, AFP

Un tournant historique dans la guerre en Ukraine ? C’est visiblement ce que veut croire Oleksiy Danilov, le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d’Ukraine. Dans le cadre d’une récente interview, accordée à la BBC, ce proche de Volodymyr Zelensky est revenu en détail sur la situation militaire locale et sur la capacité de son pays à lancer une contre-offensive contre les forces russes. Cela fait des mois, précisent nos confrères britanniques, que les troupes ukrainiennes y travaillent.

Les récentes opérations visant à démolir de l’équipement et des centres de contrôle du Grand Ours ne doivent d’ailleurs pas être considérées comme le début de l’assaut ukrainien, insiste l’ancien député. Ce sont là des opérations standards depuis le début du conflit, estime-t-il, non sans préciser que les soldats - et, d’une façon générale, la population ukrainienne - n’a pas pris un jour de repos depuis les commencements de la guerre.

"Nous devons réaliser qu’une opportunité historique nous est offerte, à nous et à notre pays, par Dieu", a-t-il ainsi déclaré lors de son échange avec la BBC, ajoutant qu’il leur fallait gagner "pour que nous puissions devenir un grand pays Européen indépendant". "Cela pourrait arriver demain, après-demain ou dans une semaine", a-t-il ensuite fait valoir.

Et lui de souligner qu’il serait "étrange" de donner une date précise relative au début de la contre-offensive. "Nous avons des comptes à rendre à l’intégralité de la nation ukrainienne. Et nous comprenons bien que nous n’avons pas le droit de faire une erreur", a encore précisé Oleksiy Danilov.

Autre élément, à l’approche de ce potentiel tournant dans la guerre opposant l’Ukraine à la Russie : les mercenaires du groupe Wagner, engagés pour combattre aux côtés des soldats ukrainiens qu’équipent d’ailleurs les nations européennes, vont quitter le front ouvert à Bakhmout. "Cela ne signifie pas qu’ils ne combattront plus à nos côtés. Ils vont se concentrer sur d’autres fronts et se regrouper à trois autres locations", a rassuré le secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale ukrainien.