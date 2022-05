L'Ukraine gagne l'Eurovision : le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère l'organiser un jour en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky cité par Le Parisien, s'est félicité de la victoire de son pays à l'Eurovision samedi en faisant le lien avec l'invasion russe, avec cette phrase écrite sur sa page Facebook : « Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe ».

« S'il vous plaît, aidez l'Ukraine et Marioupol! Aidez Azovstal », a lancé sur scène le chanteur du Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, dont la prestation venait d'être ovationnée.

En principe, les messages politiques sont généralement proscrits à l'Eurovision mais les organisateurs ont fait savoir que l'Ukraine ne serait pas disqualifiée pour ces propos.

« Pour la troisième fois de son histoire. Et, je crois, pas la dernière. Nous ferons de notre mieux pour accueillir un jour les participants et les invités de l'Eurovision dans la ville ukrainienne de Marioupol. Libre, pacifique, reconstruite ! », a ajouté le président ukrainien à propos de cette ville portuaire du sud du pays occupée par les troupes russes et presque entièrement détruite.