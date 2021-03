Fracture royale : les Britanniques condamnent en masse l'attitude d'Harry et Meghan. Sauf les jeunes

Sondage publié par le Daily Mail

Un sondage montre que les jeunes soutiennent le prince et son épouse, tandis que les plus de 45 ans prennent le parti de la reine

Interrogés sur la polémique qui oppose Harry et Meghan d'un côté, et la famille royale de l'autre, les Britanniques interrogés, après la diffusion de l'interview, sont divisés par une fracture générationnelle selon un sondage révélé par le Daily Mai.

Dans ce sondage réalisé hier mardi on constate que 50% des Britanniques âgés de 18 à 44 ans interrogés, considèrent qu'Harry et Meghan ont eu raison de faire cette interview à la télévision américaine. Et 52% croient la version d'Harry et Meghan.

Ceci, alors que les 45 ans et plus font plus confiance à la reine et à la famille royale.

Les deux tranches d'âges se retrouvent pour souhaiter que les peux parties doivent désormais enterrer la hache de guerre

Et il y a aussi une majorité de répondants qui considèrent que les deux amoureux ont choisi de partir aux Etats-Unis pour bénéficier des avantages d'être membres d'une famille royale sans avoir à en supporter les contraintes.

Et enfin 51% des personnes interrogées considèrent qu'il priver Harry et Meghan de leur titres de noblesse.

Sondage réalisé au près de 1.056 adultes britanniques