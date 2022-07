L'Obs encense le patron du PS "Olivier, le nouvel homme Faure"

Olivier Faure

Olivier Faure, ces temps-ci, (...) C’est l’homme du moment, la nouvelle star ou presque, celui qui s’affirme et se révèle parmi les quelque 150 députés de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) s'enthousiasme l'Obs.

"Longtemps, il fut pour beaucoup ce leader sans charisme, capitaine un peu falot d’un navire sans cap ni matelots. Depuis qu’il a topé avec Jean-Luc Mélenchon, sauvé le groupe des députés socialistes à l’Assemblée et réglé son compte aux éléphants qui lui savonnent la planche, il semble être un homme nouveau, à l’aise dans ses pompes, assumant enfin ses « convictions »".

"Sur les réseaux sociaux, il ne tend plus l’autre joue et entre volontiers dans la mêlée. A La France insoumise, on le cajole, voire on le serre un peu fort… « Il a pris du volume, une parole claire, on sent qu’il ne traîne plus les semelles de plomb du hollandisme », adoube Alexis Corbière." cité par l'Obs.

En interne, même ses opposants, ceux qui désapprouvent sa stratégie d’union derrière LFI, sont forcés de reconnaître l’évolution. Un sénateur hostile pose les armes un instant : « Soyons honnêtes, il a pris son risque, il sort renforcé de la séquence. »

"A l’Assemblée, les députés LFI disent de Faure qu’il est « bon camarade », d’une « grande loyauté », généreux en conseils. « Il intervient dans une forme de protection. Je connais ces réunions, on voit vite qui est dans la posture, Olivier n’est pas dans les faux-semblants », glisse Corbière".