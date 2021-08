Vaccination

Le 12 juillet, le chef de l’Etat avait annoncé que les professionnels de santé seraient obligés de se faire vacciner d’ici au 15 septembre. De quoi les motiver ? Oui, d’après l’analyse des chiffres que détaille Le Parisien.

Les professionnels en Ehpad et en Unité de soins de longue durée (USLD) : 81,6 % d’entre eux ont reçu au moins une dose de vaccin au 11 août, soit 19 points de plus qu’un mois plus tôt, d’après les estimations de Santé publique France.

90 % des professionnels de santé libéraux ont reçu au moins une injection, contre 81,5 % le 12 juillet, et 78 % le 12 juin. Enfin, pour les soignants exerçant dans les établissements de santé (publics et privés), la proportion de ceux ayant reçu au moins une injection est passée de 66,5 % le 18 juillet à 81,3 % le 10 août, selon un bilan de Santé publique France.