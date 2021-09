© DAMIEN MEYER / AFP

Protection des données

L'Irlande inflige à WhatsApp une amende record de 225 millions d'euros pour une infraction aux données personnelles

Il s'agit de l'amende la plus importante infligée par l'autorité numérique irlandaise et de la deuxième plus importante en Europe. L'entreprise dénonce « des sanctions tout à fait disproportionnées ».