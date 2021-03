L'injection de progestérone, une hormone féminine, à des hommes pourrait réduire la gravité de leur COVID-19

Hôpital

La progestérone a des propriétés anti-inflammatoires ce qui expliquerait que les hommes soient plus gravement touchés que les femmes

L'injection de progestérone, une hormone sexuelle féminine, pourrait améliorer les résultats chez les hommes hospitalisés pour des infections sévères au COVID-19, a conclu une étude californienne citée par le Daily Mail.

La découverte des chercheurs californiens fait suite à plusieurs rapports selon lesquels les hommes courent un risque plus élevé de maladie grave et de décès par coronavirus que les femmes. La progestérone a certaines propriétés anti-inflammatoires et pourrait donc, selon l'équipe, atténuer les réponses immunitaires souvent mortelles appelées `` tempêtes de cytokines ''.

Les chercheurs ont testé 40 patients. Bien que les résultats soient prometteurs, l'équipe a déclaré que des essais cliniques plus importants seraient nécessaires