L'inflation chute à 5,1% sur un an en mai, selon l'Insee

L'amorce d'une décrue durable ? L'inflation a nettement ralenti en mai en France, à 5,1% sur un an, après 5,9% en avril, selon la première estimation de l'Insee dévoilée ce mercredi. «Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation, des produits manufacturés et des services», explique l'institut national de la statistique.

La baisse constatée est supérieure à celle qui était anticipée par l'Insee dans sa dernière note de conjoncture, publiée début mai. L'institut prévoyait une inflation à +5,7% en mai et +5,4% en juin sur un an. Le niveau de l'indice le mois prochain dépendra en partie du sort du «trimestre anti-inflation» lancé par le gouvernement en mars. Initialement prévu pour prendre fin le 15 juin, il pourrait être prolongé. C'est en tout cas le souhait de l'exécutif, qui aimerait le voir durer au moins jusqu'à la rentrée de septembre.

Toutefois, «le léger tassement de l'inflation d'ensemble prévu pour la mi-2023 ne présume pas de son évolution au cours de la seconde moitié de l'année», précisait l'Insee au début du mois. Du côté du gouvernement, on se veut optimiste. «L'été prochain nous devrions voir l'inflation ralentir plus significativement», a notamment déclaré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur CNews il y a quelques semaines.