Pourquoi l’Europe fait face à un regain de l’épidémie à la Une du Figaro

Couverture vaccinale, mesures sanitaires et météo expliquent en partie les différences observées entre pays.

Est-ce un signe d’alerte? Si l’Europe méditerranéenne semble encore échapper à cette nouvelle vague hivernale, l’épidémie de coronavirus a repris avec force en Europe centrale, de l’Est et du Nord. Une situation épidémiologique «inquiétante» ou «très inquiétante»

#SaccageParis Les secrets de la machine anti-Hidalgo à la Une du Parisien

«Il n’y a aucun parti derrière nous» : qui anime #SaccageParis, le mouvement qui pollue la campagne d’Hidalgo ?

A la fin du mois de mars dernier, Twitter s’enflammait pour ce hashtag dénonçant la saleté et l’enlaidissement de la capitale. Bien plus qu’un buzz éphémère, il continue à peser lourdement sur la campagne de la socialiste.

Logement : les nouveautés fiscales pour 2022 à la Une des Echos

Les coups de pouce du budget 2022 au logement

Une série de dispositifs fiscaux comme le prêt à taux zéro, le Censi Bouvard ou le Denormandie dans l'ancien sont prolongés, afin de donner de la visibilité au-delà du quinquennat. Le projet de loi de Finances pour 2022 donne aussi un stimulus au logement intermédiaire

Livraison express Les courses contre la montre à la Une de Libération

Cajoo, Flink, Gorillas et Getir... Ça vaut quoi les applis de quick commerce ?

Du petit-déjeuner à l’apéro, on s’est fait livrer via les applications de courses rapides. Pour un résultat plutôt satisfaisant, même si des erreurs d’aiguillage et des délais parfois longs laissent sceptiques.

Biélorussie L'arme des migrants à la Une de la Croix

La Biélorussie a affirmé lundi 15 novembre vouloir faire rentrer « chez eux » les migrants campant à la frontière avec la Pologne, des assurances laissant dubitative l’UE, qui a annoncé de nouvelles sanctions « dans les prochains jours »

Deux à trois mille personnes, dont de nombreux enfants, se préparaient à passer une nouvelle nuit dehors