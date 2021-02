L'étonnante complicité qui unit Anne Hidalgo et Jean Castex

Hidalgo

La maire de Paris ne tarit pas d'éloges sur le Premier ministre selon Le Parisien « C'est un républicain très respectueux du pluralisme politique et des personnes », souligne-t-elle auprès du quotidien.

De son côté, le Premier ministre est aussi positif « C'est une femme avec laquelle on peut échanger de manière simple et directe »." Entre la socialiste et l'ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy s'est nouée une étonnante complicité." note Le Parisien.

"A peine nommé en juillet 2020, « Jean » se rend à l'Hôtel de Ville pour un long tête à tête avec « Anne » (...) Le geste est amical, peu protocolaire. Depuis, les deux personnalités s'appellent, ont des apartés en marge des cérémonies officielles et échangent sur la situation sanitaire" ajoute le quotidien qui note : "Cette chaleur contraste avec la méfiance tenace qui règne entre le chef de l'Etat et la maire de Paris."