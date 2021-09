Ces appareils ne sont pas anodins pour la santé. Le plus souvent, les effets qui peuvent être provoqués sont mineurs : douleur, érythèmes, sensation de brûlure… Des cloques ou des croûtes peuvent également se produire à la suite de l’utilisation de ces appareils.

Les appareils d’épilation à la lumière pulsée (intense pulsed light ou IPL) ont connu un essor au milieu des années 2000. Qu’ils soient utilisés par des professionnels – les dermatologues et médecins professionnels de l’esthétique, les opérateurs agissant sous la responsabilité de médecins, les salons d’esthétique - ou des particuliers, le principe de fonctionnement est le même : la destruction du poil et du bulbe pileux par effet thermique rappelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES).

L’épilation à la lumière pulsée peut cependant être à l’origine d’effets plus graves tels que des troubles de la pigmentation et des lésions oculaires en cas de mésusage. Enfin, ces pratiques pourraient entraîner un retard de diagnostic de cancer de la peau, l’IPL pouvant en effet dénaturer la couleur de lésions précancéreuses, et empêcher ainsi la détection précoce de mélanomes.

L’entrée en application du nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux le 26 mai 2021 couvre également les dispositifs esthétiques sans finalité médicale. Ce texte permet d’encadrer des appareils d’épilation IPL, alors qu’ils ne faisaient jusqu’alors l’objet d’aucune réglementation spécifique.