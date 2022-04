L'élection présidentielle pourrait provoquer un million de cas de Covid-19 supplémentaires

Vote

Il n'y a plus aucune obligation de port du masque et les personnes positives pourront voter

Mercredi 30 mars, le gouvernement a confirmé que les personnes testées positives au Covid-19 pourront aller voter pour la présidentielle, les 10 et 24 avril. «Voter est un droit constitutionnel» et «il ne peut y avoir d'entrave au fait de participer aux élections», a rappelé le porte-parole du gouvernement, cité par Le Figaro.

Sur RTL, le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, Gilles Pialoux, a estimé que les élections pourraient entraîner un million de cas supplémentaires : «Entre deux tours électoraux, cela fait beaucoup de monde et si on est dans une incidence de circulation virale très intense, à plus de 1000 pour 100.000 habitants, il pourrait y avoir un million de cas supplémentaires en deux semaines»/

D'après les modélisations de Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'université de Montpellier, il est effectivement possible d'atteindre le million de nouveaux cas positifs pendant les deux tours de la présidentielle.

Le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à l'université de Genève, porte toutefois une attention particulière aux dizaines de milliers d'assesseurs, qui vont être confrontés à des interactions bien plus longues. Pour leur sécurité, il leur recommande de porter un masque FFP2 et d'avoir un passe vaccinal à jour conclut Le Figaro.