L'économie française pourra retrouver le niveau d'avant-crise vers la mi-2022 selon le gouverneur de la Banque de France

François Villeroy de Galhau

"On va remonter progressivement vers l'altitude qu'on connaissait pré-COVID", dans en environ un an, a estimé mardi matin sur France Culture, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

Avec les nouvelles restrictions, l'activité est en baisse de manière limitée : moins 4% en mars, moins 7% en avril. Dans l'industrie et le bâtiment on est presque à la normale, mais l'automobile et l'aéronautique sont eux plus touchés selon le gouverneur de la Banque de France

"Si les restrictions supplémentaires actuelles ne durent pas au-delà du mois de mai, nous devrions avoir pour l'économie française une croissance supérieure à 5% sur l'ensemble de l'année 2021 (...) Cela veut dire que l'économie française croîtra nettement plus que la moyenne européenne cette année".

«L'épargne Covid, nous l'estimons à 110 milliards à fin 2020 2020 et nous prévoyons que cette année va ajouter à peu près la moitié, 55 milliards. Au total, ça fait une espèce de réserve de croissance de l'ordre de 6 ou 7% du PIB (...) Le facteur absolument clé pour que cette épargne se transforme en dépenses et en soutien plus direct de l'activité à partir de l'année prochaine, c'est la confiance»