L'avocat Jean Veil reconnaît avoir été au courant des faits d'inceste dont est accusé Olivier Duhamel

Crédits Photo: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Olivier Duhamel

Jean Veil, admet, selon Marianne, qu’il avait été mis au courant ès qualités d’avocat « entre 2008 et 2011 » des agissements d’Olivier Duhamel.

Celui qui fut l'avocat d'Olivier Duhamel et qui est son ami, et un de ses plus fifèles soutiens s’explique : « J’étais tenu par le secret professionnel ». Libération remarque que l’article 226-14 du Code pénal, indique que le secret professionnel ne s’applique pas dans le cas d’atteintes sexuelles sur un mineur.

Mais cela ne l'a pas empêché Veil de continuer à soutenir et à faire la promotion d'Olivier Duhamel souligne Libération.

L'avocat, a par ailleurs, démissionné du Siècle, le club très fermé, dont Olivier Duhamel était président jusqu'à ce que le scandale éclate, le conduisant à démissionner.