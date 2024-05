L’avocat et essayiste Philippe Fontana dénonce «L’inquiétante dérive de la jurisprudence du Conseil d’État en matière migratoire»

Philippe Fontana, l'auteur de « La Vérité sur le droit d’asile » (Éditions de l’Observatoire, 2023) s'est exprimé dans une tribune du Figaro, mardi 21 mai.

Le conseil d’État a jugé légale la subvention accordée par la Ville de Paris à l’association SOS Méditerranée. Selon Philippe Fontana, avocat et essayiste, le Conseil d’État poursuit une évolution de sa jurisprudence, toujours plus hostile aux mesures restrictives en matière d’immigration.

Selon les propos de Philippe Fontana publiés dans une tribune du Figaro, ce mardi 21 mai, le nihil obstat délivré par le Conseil d'État au financement, par les collectivités territoriales, des associations qui font entrer des migrants illégaux en Europe, illustre une inquiétante évolution de la jurisprudence dans le contexte migratoire actuel. Dans son arrêt du 13 mai 2024, le Conseil d’État a en effet jugé légale la subvention accordée par la ville de Paris à l’association SOS Méditerranée, dont l’activité consiste, selon l’essayiste et auteur de La vérité sur le droit d'asile, à affréter des navires (l’Aquarius, l’Ocean Viking) afin d’aider les migrants à rejoindre l’Union européenne.

D’après lui, cet arrêt est en contradiction avec une décision de 1989. À l’époque, la municipalité communiste de Pierrefitte-sur-Seine, associée à d’autres communes de l’ancienne « ceinture rouge » de Paris, avait financé un « bateau pour le Nicaragua », afin d’aider le mouvement sandiniste. Le Conseil d’État avait censuré cette aide en jugeant qu’en l’attribuant, ces municipalités avaient entendu « prendre parti dans un conflit de nature politique ».

Philippe Fontana s’interroge sur les raisons pour lesquelles, trente-cinq ans plus tard, la décision du Conseil d’État n’est pas similaire. Il l’explique d’abord, par l’intervention du législateur qui, en 2007, puis en 2014, a autorisé les collectivités territoriales à financer des opérations humanitaires sans la contrepartie d’un intérêt local, critère qui était exigé par la jurisprudence administrative antérieure. Ensuite, par le fait que le Conseil d’État réduit l’activité de SOS Méditerranée à une intervention humanitaire, sans en relever le caractère politique, et sans considérer qu’elle interfère avec la conduite par l’État des relations internationales de la France.

Dans sa tribune, Philippe Fontana considère que bien que la rédaction de la décision s’ingénie à démontrer que la convention passée entre le Conseil de Paris et l’association SOS Méditerranée est fléchée vers un objectif « strictement humanitaire », il est manifeste que tant la finalité de l’action de SOS Méditerranée que celle du Conseil de Paris (en aidant l’association) ne sont pas seulement humanitaires. Selon lui, SOS Méditerranée est une association dont le but est politique, même si son action est en partie humanitaire. Sa vocation officielle est certes d’éviter le naufrage des embarcations de migrants affrétées par des passeurs, mais sa vocation réelle (et publiquement revendiquée) est de faciliter la migration irrégulière vers la rive nord de la Méditerranée. Pour l’essayiste, dissocier son action politique et son action humanitaire relève de la casuistique.

Philippe Fontana rappelle que « la jurisprudence du Conseil d’État est à l’origine, en 1978, du droit au regroupement familial, reconnu sur le fondement d’un « principe général du droit » découvert pour les besoins de la cause. ». « Ce droit s’imposa au gouvernement, malgré la volonté contraire du président Giscard » précise-t-il.

Plus récemment, le Conseil d’État s’est opposé à la pleine transposition d’une directive européenne par la « loi Collomb » de septembre 2018 rendant irrecevable la demande d’asile d’une personne ayant transité par un pays tiers sûr. Or, selon l’essayiste, le détournement du droit d’asile explique en bonne partie l’incapacité de l’exécutif à lutter contre l’immigration irrégulière. Il rappelle que toute personne arrivant sans titre sur le territoire national a le droit de solliciter l’asile et se voit attribuer de ce fait un titre de séjour régulier et des aides sociales. Il indique aussi que, sur les 167.000 demandes effectuées en 2023, seules 40 % ont abouti, nonobstant la jurisprudence libérale de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Or, selon le dernier rapport de la Cour des comptes, seuls 2 % des déboutés voient leur obligation de quitter le territoire français (OQTF) exécutée d’office.

D’après Philipe Fontana, le périple de l’Ocean Viking débarqué à Toulon en novembre 2022 illustre les conséquences pratiques de l’action de SOS Méditerranée. Débordée par l’afflux, malgré la création d’une zone d’attente spéciale, la justice avait libéré quasiment tous les passagers, qui s’étaient ensuite fondus dans la nature. Il est clair (même si, pour le Conseil d’État, « cela ne résulte pas des pièces du dossier ») que cette association interfère directement avec la politique française en matière d’immigration. Pour autant, la juridiction administrative ne retient aucune interférence avec la conduite par l’État des relations internationales de la France.

Selon l’essayiste et avocat, elle n’arrive à cette conclusion qu’en triant les faits à sa convenance. Elle considère que l’association a déféré aux autorités des États de l’Union européenne ayant refusé le débarquement des navires de l’association. Or l’Italie, dont le nom est omis par la décision, a sanctionné SOS Méditerranée, puisque, le 15 novembre 2023, vingt jours d’immobilisation et une amende ont été infligés à l’Ocean Viking. Le choix, par l’association, du port d’Ortona, à plusieurs jours de navigation de la zone de sauvetage des migrants, était en effet contraire au décret Piantedosi, nom du ministre de l’Intérieur du gouvernement Meloni.

Philippe Fontana précise aussi que le Conseil d’État ne voit aucun contournement par SOS Méditerranée des politiques migratoires de la France et de l’Union européenne. La déclaration de Malte du 3 février 2017 sur les aspects extérieurs de la migration est pourtant claire : « Il est primordial, pour une politique migratoire durable, d’assurer un contrôle efficace de nos frontières extérieures et d’endiguer les flux illégaux en direction de l’UE. »

D’après lui, l’arrêt de la ville de Paris illustre, la réalité d’un gouvernement des juges qui creuse toujours plus le fossé entre le peuple, au nom duquel les jugements sont rendus, et l’élite à laquelle appartiennent les membres du Conseil. Selon un récent sondage, 68 % des Français sont opposés à l’octroi de subventions publiques aux associations favorisant la migration irrégulière. « Il faut au moins, en l’espèce, abroger les dispositions législatives ayant permis au Conseil d’État de rendre une décision aussi contraire à la volonté de nos concitoyens » considère Philippe Fontana.