L’Australie veut organiser un sommet COP et va se fixer des objectifs plus ambitieux

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, assiste à une cérémonie d'assermentation du gouvernement à Government House à Canberra, le 23 mai 2022.

La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a annoncé ce jeudi que l’Australie présentera « très bientôt » des objectifs plus ambitieux en matière d'émissions de gaz à effet de serre et sera candidate pour co-organiser avec les îles du Pacifique un sommet COP de l'ONU pour le climat.

Lors de sa première visite à l'étranger effectuée seule depuis l'élection d'un nouveau gouvernement de centre gauche, elle a ajouté que l’Australie avait « négligé sa responsabilité » dans le passé et que Canberra ne « manquerait plus de respect » envers les nations du Pacifique.

« Nous avons été élus sur un programme de réduction des émissions (des gaz à effet de serre, ndlr) de 43 % d'ici 2030 et une neutralité (carbone) atteinte d'ici 2050 », a-t-elle annoncé. « Et ce ne sont pas que des paroles, nous l'inscrirons dans la loi et nous soumettrons très bientôt une nouvelle contribution au niveau national à la CCNUCC » (Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques).