Ministère des Armées

"Je souhaite qu’elles soient prêtes en permanence à faire face à un conflit majeur, agissant dans tous les milieux et champs de confrontation pour « gagner la guerre avant la guerre » dès le stade de la compétition, état normal du monde fondé sur un ordre international régi par le droit." écrit, à propos des armées, le chef d’état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkhard, dans un document de 12 pages disponible au format PDF sur le site du ministère de la Défense.

"Dans le respect des valeurs et de l’éthique qui les animent, elles sont engagées au service des Français et performantes dans leurs opérations. Elles sont prêtes à s’engager résolument dans une situation de contestation internationale et, le cas échéant, dans un affrontement en imposant des rapports de force favorables dans les différents milieux et champs de confrontation, en agrégeant ou en s’intégrant à des dispositifs interministériels ou à des opérations en coalition."

"C’est un signe des temps et il n’est pas rassurant sur l'état du monde : l’armée française renonce à l’idée de paix." analyse L'Opinion.

Elle marque un tournant à l’heure où les bruits de botte se font entendre en Ukraine et les tensions militaires s’accroissent entre les Etats-Unis et la Chine. Selon le chef d'état-major, « la conflictualité a évolué » et il est temps d’abandonner les visions d’hier fondées sur les notions de « paix-crise-guerre». « Nous devons désormais envisager et préparer notre stratégie militaire à la lumière de trois notions : compétition-contestation-affrontement». Adieu donc la « paix », y compris comme objectif d’une politique de défense.

"Force est toutefois de constater que cette « vision stratégique » ne fait l’objet d’aucun débat politique, d’aucune discussion publique alors que – fondée ou non – elle engage la France dans une nouvelle approche de sa défense" estime L'Opinion.