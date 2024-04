L’Allemagne envisage d’adoucir son plan de contrôle des investissements chinois.

L’Allemagne envisagerait de réduire ses projets visant à renforcer le contrôle gouvernemental sur les investissements chinois, là où d’autres pays se montrent plus durs à l’écart de Pékin.

Des personnes proches du projet ont déclaré qu’adoucir la loi prévue sur le contrôle des investissements étrangers était devenue plus probable en raison des craintes que celle-ci puisse nuire aux efforts parallèles de Berlin pour redynamiser l’économie stagnante de l’Allemagne.

Ce retour en arrière pourrait fragiliser les efforts de plus en plus agressifs des alliés occidentaux, les États-Unis et l’Union européenne, pour maîtriser l’influence mondiale de la Chine.

Après avoir reçu ce mois-ci le chancelier allemand Olaf Scholz à Pékin, le dirigeant chinois Xi Jinping s'apprête à se rendre en France, en Hongrie et en Serbie en mai. Ce rapprochement diplomatique intervient malgré l’inquiétude croissante en Allemagne quant à l’ampleur de l’espionnage chinois. Cette semaine les procureurs allemands ont arrêté quatre espions présumés pour le compte de la Chine à la suite de deux enquêtes distinctes des services de renseignement. "Nous assistons à une augmentation des ingérences clandestines dans la politique, les entreprises et les institutions scientifiques", a déclaré Sinan Selen, chef adjoint de l'agence de renseignement intérieure allemande, lors d'une conférence sur la menace croissante de la Chine pour la sécurité à Berlin cette semaine.

Après l’élection de Scholz en 2021, Berlin a commencé à s’opposer à l’influence chinoise, marquant une rupture avec des années de politique amicale sous l’ancienne chancelière Angela Merkel, qui a vu la Chine devenir le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne.

Depuis l’arrivée du chancelier Scholz, le gouvernement allemand a renforcé les contrôles à l’exportation des technologies sensibles, plafonné les garanties de l’État sur les investissements étrangers et exportations, et interdit un certain nombre d’investissements chinois dans le pays pour des raisons de sécurité.

L’été dernier, le gouvernement a dévoilé le premier document stratégique sur la Chine, qui qualifie le pays de « partenaire, concurrent et rival systémique » et exhorte l’Allemagne à « réduire les risques » en réduisant sa dépendance à l’égard du marché chinois et des composants et matières premières importés.

À peu près au même moment, Berlin commençait à travailler sur un nouveau projet de loi sur le contrôle des investissements. Ce plan, décrit l'été dernier dans un document du ministère de l'Économie consulté par le Wall Street Journal, propose de donner au gouvernement de nouveaux pouvoirs pour contrôler les investissements étrangers en termes de risques de sécurité et d'étendre son champ d'action à de nouveaux types d'investissements. Même si la Chine n’a pas été directement citée, les responsables et les analystes ont déclaré qu’elle était la cible implicite.

Les types d’investissements qui pourraient être concernés incluent les investissements « greenfield » – qui visent à créer de nouvelles entreprises plutôt qu’à acquérir des entreprises existantes – dans « la technologie quantique, les semi-conducteurs sophistiqués, l’intelligence artificielle et les infrastructures essentielles », indique le journal.

Le ministère a également suggéré d'ajouter une disposition fourre-tout permettant l'examen des projets de coopération entre les instituts de recherche allemands et des partenaires étrangers dans des domaines cruciaux.

Aujourd’hui, des personnes proches des discussions affirment que même si aucune décision finale n’a été prise, les deux idées seront probablement abandonnées. Certains responsables ont déclaré que le gouvernement pourrait ne pas rédiger un nouveau projet de loi mais plutôt modifier les règles plus larges qui définissent actuellement les pouvoirs du gouvernement en matière de contrôle des investissements.

Bien que moins ambitieuse, cette approche donnerait probablement au gouvernement de nouveaux pouvoirs, par exemple pour examiner certaines restructurations internes des entreprises ou le transfert de brevets à des investisseurs étrangers.

Un porte-parole du gouvernement allemand a refusé de commenter ces réflexions, mais a déclaré que « le contrôle des investissements est conçu pour éviter les risques pour la sécurité et l'ordre public en Allemagne. Dans le même temps, il est important de rester ouvert aux investissements étrangers.»

Un porte-parole du ministère de l’Économie, qui supervise les travaux sur la législation, a déclaré que même si les règles de contrôle actuelles étaient efficaces, « l’expérience récente a montré qu’elles devraient être réformées pour refléter l’évolution de la situation sécuritaire… Ce travail est actuellement en cours. »

Les responsables de la sécurité allemande affirment que la Chine a intensifié ses efforts d'espionnage contre le pays, en particulier ceux visant à extraire un savoir-faire dans des domaines tels que la fabrication de puces avancées et la technologie militaire, qui sont protégés par des contrôles stricts des exportations.

Les membres d'une cellule d'espionnage présumée arrêtés cette semaine avaient transféré en Chine un laser de grande puissance sans autorisation et collecté des informations scientifiques sensibles qui pourraient être utilisées pour construire des moteurs de navires militaires, ont indiqué les procureurs.

Dans son dernier rapport annuel, l’Office Fédéral Allemand pour la Protection de la Constitution, l’agence du renseignement intérieur du pays, a désigné la Chine comme « la plus grande menace d’espionnage économique et scientifique » de l’Allemagne.

L’un des principaux arguments de l’approche plus sobre de Berlin, est la crainte croissante qu’une nouvelle loi sur le contrôle des investissements puisse être considérée par les entreprises et les gouvernements étrangers comme un découragement à investir en Allemagne, ont déclaré ces responsables.

Berlin prévoit une conférence de grande envergure cet automne pour séduire les investisseurs internationaux, ont indiqué des responsables. Le gouvernement de Scholz a également promis plus de 15 milliards d’euros d'incitations pour attirer les investissements des fabricants de puces tels qu’Intel et Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Les économistes affirment que les investissements "greenfield" sont généralement bénéfiques et bien accueillis par les gouvernements car ils peuvent apporter des capitaux, des emplois et, dans certains cas, un savoir-faire technique.

Les investissements "greenfield" chinois en Europe augmentent rapidement et représentent désormais une proportion croissante du total des investissements directs chinois à l'étranger, qui, dans leur ensemble, ont diminué ces dernières années.

Les exemples d’investissements "greenfield" qui posent des risques directs en matière de sécurité sont rares. L’année dernière, les autorités locales du Dakota du Nord ont arrêté la vente de terres agricoles près de la base aérienne de Grand Forks à une entreprise chinoise qui envisageait d’y construire une usine de broyage de maïs après que le Pentagone ait exprimé ses inquiétudes quant aux risques d’espionnage.

Indépendamment de leurs travaux sur une nouvelle loi sur le contrôle des investissements, les responsables allemands ont déclaré que Berlin restait sceptique quant à une proposition de l'UE visant à protéger les investissements à l'étranger des entreprises européennes en raison des formalités administratives supplémentaires que cela créerait pour les entreprises.

Les ambitions déclinantes de Berlin face à la Chine pourraient entrer en conflit avec la Commission Européenne, qui a intensifié sa pression économique sur Pékin et s'en prend aux entreprises chinoises subventionnées en menaçant de les empêcher de répondre aux appels d’offres de contrats gouvernementaux européens et envisage d'imposer des droits de douane sur les importations de véhicules électriques chinois.