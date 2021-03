Patient réanimation coronavirus

"Ce n’est pas donner de leçons ou jouer une quelconque culpabilisation que de dire la réalité de la situation en Île-de-France : 1350 malades en soins critiques, c’est déjà 250 de + qu’en 2ème vague. Chacun de nous peut contribuer à casser cette course de l’épidémie. C’est urgent." selon Aurélien Rousseau, directeur général de l’ARS, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.

"Le taux d’incidence des 20-50 ans est au-dessus de 800/100000 dans le 93 et 700 en IdF. Les réanimateurs rapportent de + en + de cas de malades jeunes sans comorbidité entrant en réa. Le Covid n’est pas que l’histoire des plus fragiles ou des plus âgés, c’est notre histoire à tous." ajoute le directeur de l'ARS sur Twitter.

Par ailleurs il explique « Ce ne sont pas les lits ou les respirateurs qui manquent, mais les ressources humaines ».

L'ARS a demandé lundi à tous les établissements de la région de recenser leurs moyens en personnel pour dire dès mercredi ou jeudi comment ils pouvaient contribuer à l'objectif de 2.200 lits - en accueillant eux-mêmes des patients, ou bien en prêtant des soignants. Le groupe Ramsay regarde s'il peut rapatrier à Paris des personnels qui travaillent dans des cliniques hors de la région selon Les Echos