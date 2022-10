L'activité économique de la zone euro recule plus vite que prévu

Euro

L'activité des entreprises dans la zone euro a subi sa plus forte contraction depuis près de deux ans, ajoutant aux signes que le bloc entre en récession alors que les prix augmentent et que la production chute dans l'ensemble de l'économie indique le Financial Times.

"L' économie de la zone euro semble sur le point de se contracter au quatrième trimestre compte tenu de l'accentuation de la perte de production et de la détérioration de la demande observée en octobre", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global, ajoutant qu'une récession semblait "de plus en plus inévitable".

"Dans la zone euro, tout indique une récession", a déclaré Christoph Weil, économiste à la Commerzbank. "La perte continue de pouvoir d'achat due à une inflation élevée laisse des traces de plus en plus profondes sur la consommation privée."