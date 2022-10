Julien Aubert, François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau estiment que si la droite avait été vraiment à la hauteur de ses promesses, « la France irait mieux aujourd'hui »

Julien Aubert, François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau publient une tribune dans L’Express sur la droite et sur les enjeux cruciaux pour leur famille politique avant l'élection pour la présidence LR.

Ces trois membres des Républicains publient une tribune dans L’Express sur la droite et sur les enjeux cruciaux pour leur famille politique afin de reconquérir le pouvoir. Julien Aubert, François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau considèrent que « sous Sarkozy, rien n'a vraiment été assumé jusqu'au bout ».

A quelques mois de l’élection du président des Républicains, Julien Aubert, François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau publient une tribune dans les colonnes de L’Express. Ils dressent le constat de la droite et le bilan de l’action de leur famille politique. Bruno Retailleau est, pour sa part, engagé dans la course à la présidence de LR.

Les trois représentants tentent d’établir un constat lucide sur l’état de la droite dans le cadre de la campagne pour l’élection à la tête du parti :

« Si la droite est en passe de disparaître de l'échiquier politique, c'est parce qu'elle a perdu depuis longtemps la confiance des Français. Nous ne nous résignons pas à la fatalité ; mais un changement de nom ou de slogans ne suffira pas à enrayer notre déclin. Aux électeurs de droite, qui vont devoir désigner le prochain président des Républicains, nous disons ceci : il est temps de mener enfin, en vous rendant la parole, un travail de vérité sur notre héritage, et de clarté sur notre ligne. Cela exige d'abord de considérer enfin lucidement le passé. Reconnaissons clairement l'évidence : la crise que traverse notre pays n'a pas commencé en 2017, ni en 2012. Ni même en 2007... ».

Julien Aubert, François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau déplorent le grand gâchis pour la droite :

« Si la droite avait été, au pouvoir, vraiment à la hauteur de ses promesses, et de sa responsabilité, la France irait mieux aujourd'hui. Et la droite aussi...Faire un travail d'inventaire sérieux et paisible, ce n'est ni sombrer dans une repentance stérile, ni manquer de respect à ceux qui nous ont précédés ; c'est garder toutes les leçons qui s'imposent, pour retrouver la confiance des Français ».

Les trois figures de la droite taclent le bilan de Nicolas Sarkozy dans leur tribune :

« L'espoir qui s'est levé après la campagne exaltante de Nicolas Sarkozy, en 2007, a été lui aussi déçu. Beaucoup a été fait durant ces cinq années, mais rien n'a vraiment été assumé jusqu'au bout : la droite a défiscalisé les heures supplémentaires, mais elle n'a pas mis fin aux 35 heures. Elle a instauré des peines planchers, mais supprimé la double peine. Elle a diminué le nombre de fonctionnaires, tout en augmentant la bureaucratie, en créant par exemple les ARS qui ont embolisé le système de soins. La droite avait promis la rupture, elle a fait la demi-mesure. Au renoncement s'est ajouté le reniement quand avec le Traité de Lisbonne, le "non" souverain de 2005 a été contourné. La crise démocratique qui, nous en sommes convaincus, s'est cristallisée à ce moment-là ne sera pas résolue par des "conventions citoyennes" ou des "conseils de la refondation", mais en redonnant la parole au peuple par référendum, sur l'immigration notamment, et en retrouvant le respect absolu qui est dû à cette parole ».

Julien Aubert, François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau appellent à mener un important travail de refondation et de reconstruction pour Les Républicains :

« Inventons de vraies solutions, plutôt que de répéter de vieux slogans. Puisque nous parlons sans cesse de la valeur travail, remettons-nous à travailler, sur nos idées, notre vision du monde, nos ambitions pour la France de demain, mais aussi notre manière de les proposer aux Français, nos méthodes et nos modes d'action, notre place dans un débat public qui a tellement changé, la formation des jeunes qui nous rejoindront, et surtout la démocratie dans notre formation politique ».

Dans cette tribune, ils établissent trois piliers majeurs : la dignité humaine, la souveraineté de la Nation et faire enfin l'inventaire, parler enfin clair.

Selon Julien Aubert, François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau, « rien n'est perdu pour la droite. Mais tout est à reconstruire. A nous de prouver aux Français que demain, nous pourrons être dignes de leur confiance ».