Joe Biden renforce les forces américaines en Europe tandis que deux nouveaux membres rejoignent l'Otan

Char russe

La Finlande et la Suède bientôt membres de l'Otan

Les Etats-Unis vont « renforcer leur positionnement militaire en Europe » a annoncé le président américain, Joe Biden, mercredi 29 juin, à Madrid.

Joe Biden a annoncé une présence renforcée de militaires et de capacités américaines en Espagne, dans 6 pays, plus les Etats baltes en Pologne, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie.

Joe Biden a rappelé dans un communiqué cité par Le Monde, que les Etats-Unis avaient déjà déployé, cette année, « 20 000 militaires supplémentaires en Europe pour renforcer nos lignes en réponse aux initiatives agressives de la Russie », ce qui porte déjà à plus de 100 000 le nombre d’Américains stationnés sur le continent.

Le sommet de l’OTAN à Madrid démontre l’agressivité de l’Alliance à l’égard de la Russie, a, de son côté, estimé, mercredi, le vice-ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Riabkov, qualifiant l’élargissement à la Finlande et à la Suède de « profondément déstabilisateur ».

Joe Biden a ajouté, entre autres, qu'il allait « envoyer deux escadrilles supplémentaires » d’avions de combat F-35 au Royaume-Uni, sur la base de Lakenheath dans l’ouest du pays et « positionner des capacités supplémentaires de défense aérienne » en Allemagne et en Italie.