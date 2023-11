JO 2024 : Beaune juge «honteux» les propos de la maire de Paris Anne Hidalgo sur les transports parisiens

Le ministre des Transports Clément Beaune a vivement critiqué les déclarations de la maire de Paris Anne Hidalgo.

«Les propos de Mme Hidalgo sont honteux» et constituent une «trahison politique» a jugé le ministre sur RTL, la qualifiant de «mauvaise maire de Paris», et confirmant aussi son intérêt personnel pour «un jour» devenir candidat aux municipales dans la capitale.

«Est-ce que les infrastructures seront prêtes en temps et en heure ? Oui. Est-ce qu’il y a encore du boulot ? Oui», a ajouté M. Beaune, issu comme Mme Hidalgo du parti socialiste. Interrogée dans l'émission Quotidien de TMC cette semaine, la maire de Paris avait parlé de «deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt», à savoir «les transports» et «la mise à l'abri des personnes sans domicile» fixe. Elle avait en particulier ciblé la future station de RER E de la Porte Maillot, zone où seront concentrées nombre d'activités liées aux Jeux Olympiques.