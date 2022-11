JO 2024 à Paris : l'addition s'alourdit de quelques centaines de millions d'euros

Jeux Olympiques

Le Comité d’organisation de Paris 2024, le Cojop, a dévoilé, mardi 22 novembre, les grandes lignes de sa révision budgétaire écrit Le Monde.

Le Cojop a présenté aux principaux partenaires des Jeux – Comité national olympique et sportif français, Comité paralympique et sportif français, Etat, Ville de Paris, département de Seine-Saint-Denis, région Ile-de-France et Métropole du Grand Paris – un budget augmenté d’environ 400 millions d’euros précise Le Monde..

L’enveloppe actuelle allouée à l’organisation des JOP 2024 s’élève, avant révision, à près de 4 milliards d’euros, dont 97 % issus de fonds privés – la construction des infrastructures est pilotée par la Solideo, qui dispose d’un budget de 3,7 milliards d’euros, dont 1,6 milliard de financements publics, ajoute Le Monde.

L’inflation causée par la guerre en Ukraine serait, à elle seule, responsable d’une grosse moitié de la rallonge budgétaire qui se profile,