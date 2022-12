Jin, star du groupe BTS, a débuté son service militaire en Corée du Sud.

Les fans sont sous le choc. Jin, la star du groupe phénomène BTS, a débuté ce mardi son service militaire obligatoire dans un camp d'entraînement sud-coréen et cela pendant 18 mois. Six autres membres plus jeunes du BTS devront rejoindre l'armée dans les années à venir, ce qui signifie que le plus grand groupe de garçons du monde doit faire une pause, probablement pendant quelques années. Leur enrôlement ont suscité un débat national féroce. Notamment sur la question de savoir s'il est temps de réviser le système de conscription du pays pour étendre les exemptions afin d'inclure des artistes de premier plan comme BTS, ou de ne fournir de tels avantages à personne.

Alors que les législateurs se querellent au Parlement et que les sondages montrent des opinions publiques fortement divisées sur l'offre d'exemptions aux membres du BTS, leur agence de gestion a déclaré en octobre que tous les membres du BTS rempliraient leurs fonctions militaires obligatoires. Big Hit Music a déclaré que la société et les membres du groupe "ont hâte de se réunir à nouveau en tant que groupe vers 2025 suite à leur engagement de service".

Jin, qui a eu 30 ans au début du mois, est entré dans le camp d'entraînement de Yeoncheon, une ville située près de la frontière tendue avec la Corée du Nord, pour cinq semaines d'entraînement militaire de base avec d'autres nouveaux conscrits, a déclaré le ministère de la Défense. Après la formation impliquant des pratiques de tir à la carabine, de lancement de grenades et de marche, lui et d'autres conscrits seraient affectés à des unités de l'armée à travers le pays.

