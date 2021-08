Jean-Michel Blanquer vise une école ouverte toute l'année pour 2021-2022

Cela ne va pas faire plaisir aux écoliers, mais oui la rentrée approche à grands pas. Et le ministre de l'Éducation l'a assurée, les écoles vont ouvrir pour la rentrée et il n'y aura pas de pass sanitaire. Dans un déplacement dans le département francilien des Hauts-de-Seine, Jean-Michel Blanquer a déclaré que la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants âgés de moins de 12 ans "n'est pas d'actualité".

En ce qui concerne les perturbations de deux précédentes années, M. Blanquer a affirmé que « L’école doit être le plus ouverte possible pour tous les enfants de France » et que pour l'année scolaire 2021-2022 il vise un « objectif école ouverte ».

Rappelons que durant les confinements de 2020 et 2021, les écoliers ont vu leurs établissement fermés à plusieurs reprises à cause de l'épidémie sans que pour autant le gouvernement n'agisse sur la propagation de l'épidémie dans les classes...







À Lire Aussi

Tout miser sur la vaccination, rien sur le reste : le double risque politique et sanitaire auquel s’expose le gouvernement