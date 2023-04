Jean-Marie Le Pen « va bien », selon Marine Le Pen, après l’annonce de son hospitalisation

Marine Le Pen s'est confiée sur l'état de santé de son père sur RTL, après son hospitalisation ce samedi.

Jean-Marie Le Pen, âgé de 94 ans, a été hospitalisé en région parisienne, selon des informations du Figaro et du Point. Le fondateur du Front national souffre « d'une grande fatigue, peut-être de nature cardiaque ». « Sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins », a ajouté son conseiller Lorrain de Saint Affrique à l'AFP, expliquant qu'il est « conscient » et entouré.

Invitée du « Grand Jury RTL- Le Figaro- LCI », Marine Le Pen a donné des « nouvelles rassurantes » de Jean-Marie Le Pen ce dimanche. « Mon père va glorieusement sur ses 95 ans et donc, cela nécessite de temps en temps quelques passages à l'hôpital pour faire des réglages, en quelque sorte », a confié la présidente du RN à l’Assemblée nationale.

Selon Marine Le Pen, son père « va bien » :

« Je ne l'ai pas encore vu, mais cela ne va pas tarder. Il va bien, c'est l'information essentielle ».

Jean-Marie Le Pen a été président du Front national de 1972 à 2011, date à laquelle sa fille, Marine, lui a succédé. En 2002, il a été qualifié au second tour de l'élection présidentielle contre Jacques Chirac. Jean-Marie Le Pen a été président d'honneur du parti jusqu'en 2018, malgré son exclusion deux ans plus tôt.

Jean-Marie Le Pen a été député européen jusqu'en 2019, et avait été hospitalisé en février 2022 à la suite d'une « forme légère d'AVC ».