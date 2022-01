Jean-Marc Morandini accusé de harcèlement sera jugé dans une nouvelle procédure

Jean-Marc Morandini

Nouveau procès à venir pour Jean-Marc Morandini. L'animateur de CNews a été renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris pour "harcèlement sexuel" et "travail dissimulé" dans l'affaire dite de la web-série "Les Faucons" annonce BFM TV.

Jean-Marc Morandini était accusé de "harcèlement sexuel" et de "travail dissimulé" par cinq jeunes acteurs à qui il avait réclamé des photos, des vidéos, fait passer des castings et fait tourner dans une web-série intitulée "Les Faucons" précise BFM TV.

L'animateur a bénéficié de quatre non-lieux, mais concernant le cinquième cas, celui d'un jeune acteur que Jean-Marc Morandini est soupçonné d'avoir harcelé, la juge a estimé que l'animateur de CNews avait "usé de toute forme de pression grave [à son égard] dans le but réel ou apparent d'obtenir à son profit un acte de nature sexuelle (...) et ce notamment par le biais de la création du personnage totalement fictif de Catherine Leclerc, figure maternelle et sécurisante inspirant confiance au jeune homme, qui l'incitait à toujours repousser ses limites dans l'acte de nature sexuelle écrit BFM TV.