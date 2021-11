Jean-Christophe Lagarde (UDI) ne se présentera pas à la présidentielle

Jean-Christophe Lagarde

Dans une interview au Parisien, Jean-Christophe Lagarde (UDI), décalre : "La présidence de la République, on n’y va pas pour jouer mais pour gagner. Il faut parvenir à créer un rassemblement, suis-je le mieux placé pour le créer ? La réponse est non. Je souhaite donc que ce rassemblement puisse se faire avec un candidat LR, car seul un candidat de la droite et du centre peut éviter aux Français d’être prisonniers d’un choix Macron par défaut."

"Nous allons auditionner Xavier Bertrand, Philippe Juvin et Valérie Pécresse qui ont accepté, d’échanger, de discuter d’un programme de majorité. Le Conseil national de l’UDI dira le 27 novembre sa préférence à l’un des trois. Deux ont refusé (Éric Ciotti et Michel Barnier) : c’est leur droit." ajoute Jean-Christophe Lagarde.

Mais il précise clairement : "Nous ne soutiendrons pas un candidat qui passerait nos idées à la trappe."