Jean Castex a réussi à faire expulser un des complices de Mohammed Merah

Jean Castex

Le 3 mai 2022, Fettah Malki a été expulsé du territoire français, direction l’Algérie, son pays d’origine souligne l'Opinion.

Fettah Malki avait été l’un des complices de Mohammed Merah, auteur en 2012 de trois attaques terroristes à Toulouse et Montauban, qui avaient fait sept victimes (trois militaires et trois enfants scolarisés dans une école juive, ainsi qu’un enseignant).

En 2019, la cour d’assises spéciale de Paris avait condamné Fettah Malki, interpellé et incarcéré depuis 2013, à dix ans de prison pour avoir fourni un pistolet-mitrailleur et un gilet pare-balles au criminel. En novembre dernier, il avait été interpellé pour n’avoir pas respecté les conditions imposées par son contrôle judiciaire depuis sa sortie d’un centre de rétention administrative de la banlieue toulousaine, quelques jours plus tôt.

Jean Castex s’est particulièrement investi pour que cette expulsion se concrétise ajoute l'Opinion. « J’en avais fait un sujet personnel », confiait-il quelques jours avant son départ de Matignon. Le 10 mars, le chef de l’Etat avait participé à une cérémonie en hommage aux victimes de ces tueries. Pour l’ancien Premier ministre, c'était une question de principe.