« Je suis une fille de Cabu » : la secrétaire d'Etat Sabrina Agresti-Roubache se défend après son interview au JDD depuis l'arrivée de Geoffroy Lejeune

Sabrina Agresti-Roubache a répondu aux questions du JDD dans sa nouvelle édition du 6 août.

Alors que les journalistes du JDD ont protesté pendant plus d’une trentaine de jours contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune, le Journal du dimanche vient de paraître pour la première fois en kiosques et en librairies ce dimanche 6 août depuis la fin de la grève. Le premier membre du gouvernement à être interrogé par l'hebdomadaire dans sa nouvelle version est Sabrina Agresti-Roubache. Elle vient de faire son entrée dans l'équipe gouvernementale à l’occasion du remaniement de juillet. Elle occupe le poste de secrétariat d'Etat chargé de la Ville.

Le PS et Europe Ecologie-Les Verts ont décidé de ne plus répondre au JDD désormais.

Sabrina Agresti-Roubache a tenu à se défendre suite à cet entretien après la pluie de critiques venant de personnalités de la gauche. Elle a notamment indiqué que « le pluralisme, c'est accepter la confrontation. Je réponds au JDD comme je me réjouis de l'invitation qui m'a été faite de venir débattre à la Fête de l'Humanité. On ne peut pas avoir été Charlie, être allé manifester et mettre aujourd'hui en pièce la liberté d'expression (...)Je suis une fille de Cabu. Le JDD est une institution, j'ai grandi avec ».

Olivier Faure, du Parti socialiste, estime que le gouvernement « avalise le coup de force du JDD » avec cette interview de Sabrina Agresti-Roubache. Il accuse la secrétaire d'Etat de porter un « relativisme total », en comparant « la ligne éditoriale d'extrême droite à celle de l'Humanité et de Charlie ».

Le député LFI Alexis Corbière estime même que Sabrina Agresti-Roubache « proclame » dans les colonnes du JDD un « fantasme d'extrême droite » en parlant de « politique du chéquier » au sujet de la politique de la Ville.

Jean-Pierre Mignard, avocat de la Société des journalistes du Journal du Dimanche (JDD), a estimé ce dimanche 6 août sur France Info que la nouvelle secrétaire d'Etat à la Ville Sabrina Agresti-Roubache « aurait pu s'abstenir » d'accorder une interview, dans la première parution surprise du journal en kiosques, sous la houlette de Geoffroy Lejeune :

« Cette interview, ce n'est pas correct. On sait qu'à l'intérieur de la majorité, il y a des lignes différentes qui sont des fractures. Il y a des gens qui ont soutenu la loi transpartisane qui vise à réglementer les conditions d'attribution d'aides publiques, et puis d'autres parlent dès le premier jour ! (…) Qu'est ce que Charlie vient faire avec le JDD ? La liberté, justement, c'était les journalistes à Charlie, c'est les journalistes au JDD. Alors heureusement, ils ne sont pas assassinés. Mais moralement, ils sont détruits ».

La nouvelle édition du JDD est donc disponible dans les kiosques et les librairies à partir de ce dimanche 6 août.