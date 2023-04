Copains d'avant "Je n'ai plus de rapports avec Jean-Luc Mélenchon et je le regrette", déplore Fabien Roussel

Peu après sa réconduction à la tête du parti communiste, Fabien Roussel a expliqué vouloir organiser une rencontre avec les forces politiques qui composent l'alliance de gauche. "Je souhaite qu'on puisse se parler, qu'on puisse se dire ce que nous avons fait et qu'on puisse écrire la suite ensemble." Le temps est venu, poursuit Fabien Roussel, non pas de "jeter le bébé du bain" mais de "changer l'eau du bain".

Il a ensuite établi que Jean-Luc Mélenchon n'y participerai pas. "Je n'ai plus de rapports avec lui", affirme-t-il. "C'est le choix qu'il a fait, je le regrette mais je l'ai appelé et il ne me répond pas." Et d'ajouter : "La gauche ne peut pas être représentée par un parti et par un homme, Jean-Luc Mélenchon, elle doit aller au-delà."