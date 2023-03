« Je n’ai pas dit mon dernier mot » : Eric Zemmour revient avec un nouveau livre politique

Eric Zemmour lors du discours de Villepinte lors de la campagne présidentielle de 2022.

Le leader de Reconquête va publier ce jeudi un nouvel ouvrage, à la fois un « récit personnel et intime de la campagne » et une « analyse politique de fond ».

Eric Zemmour est à nouveau au cœur de l’actualité médiatique et politique à l’occasion de la sortie cette semaine de son nouveau livre, baptisé « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Cet ouvrage est à la fois un « récit personnel et intime de la campagne » et une « analyse politique de fond ». Le livre sera disponible dans les librairies le jeudi 16 mars.

Le candidat de Reconquête !, arrivé en quatrième position à l'élection présidentielle d'avril 2022 avec 7,07% des suffrages, revient notamment « sur les moments dont il est le plus fier, ses doutes, les leçons tirées de la campagne », selon son entourage, cité par BFMTV. « Ça n'est pas qu'un récit, mais aussi une partie prospective: qu'est-ce qu'on en tire pour demain », selon la même source.

Eric Zemmour avait vendu plus de 250.000 exemplaires de son précédent ouvrage, « La France n'a pas dit son dernier mot », édité, comme son nouveau livre, par sa propre maison d’édition, Rubempré.

A l’occasion de la sortie de son livre, Eric Zemmour sera l’invité de Christine Kelly ce mercredi 15 mars sur CNews.

L'ancien journaliste du Figaro et de CNews entamera une tournée de dédicaces jeudi à Paris avant un déplacement à Aix-en-Provence et Orange la semaine suivante.

Eric Zemmour a prévu de rétablir sa vérité sur l'élection présidentielle avec cet ouvrage. Dans ce livre, il devrait aussi révéler qui, chez LR notamment, avait prévu de le soutenir lors de la campagne présidentielle, mais ne l’a pas fait.