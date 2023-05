Italie : action militante des écologistes qui noircissent l'eau de la fontaine de Trevi, à Rome

Ce dimanche 21 mai, de jeunes militants écologistes ont coloré en noir le bassin de la célèbre fontaine de Trevi, dans la capitale italienne, afin d'alerter sur la mort et l'évacuation nécessaire de milliers de personnes dans le nord du pays. Une situation largement due au changement climatique selon les militants et une forme d'avertissement de catastrophes à venir.

Les militants appartiennent à l'organisation Last Generation (Dernière Génération en français) qui était déjà derrière les actions fortement médiatisées de dégradations contrôlées de tableaux dans des musées afin d'alerter sur la situation climatique. Ce dimanche, ils ont franchit la barrière de la fontaine et répandu un liquide noir à base végétale dont ils ont dit qu'il n'était pas polluant, et ont passé leur message aux nombreux touristes présents avant d'être arrêtés par la police.

Cette action a été réalisée alors que la situation est terrible en Emilie-Romagne, où 36 000 personnes ont déjà été évacuées à cause de fortes inondations, provoquées par des pluies équivalent à plus du six mois de précipitations en 36 heures. La catastrophe a été qualifiée d'"inondations du siècle". L'un des militants, qui n'a souhaité se faire appeler que par son prénom Mattia affirmait aux médias italiens avoir participé à l'action "parce que la terrible tragédie qui s'est produite ces derniers jours en Emilie-Romagne est un avertissement préfigurant l'avenir noir qui attend l'humanité".

La première ministre Girgia Meloni s'est rendue dimanche en Emilie-Romagne, afin de visiter les localités ravagées par les inondations.