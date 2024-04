Ali Khamenei, le Guide suprême iranien -- Photo AFP

Téhéran s’était engagé à “punir” Israël après la frappe meurtrière menée par l’Etat Hébreu contre son consulat à Damas le 1er avril. En réponse, l’Iran a donc lancé une “vaste attaque” dans la nuit du 13 avril 2024 : des centaines de missiles et de drones ont été envoyés contre Israël, comme l’expliquait alors Atlantico. L’essentiel des projectiles ont cependant été neutralisés, grâce à l’appui du dôme de fer israélien et le soutien de plusieurs nations alliées. Cela n’a pas empêché Ebrahim Raïssi, le président iranien de se féliciter du résultat. “La punition de l’agresseur s’est réalisée”, avait-il ainsi déclaré dans un communiqué.

Désormais, explique Le Monde sur son site, c’est au tour de l’ayatollah Ali Khamenei, le Guide suprême iranien, de revenir sur l’assaut et de chanter les louanges de l’opération. “La question du nombre de missiles tirés ou ayant atteint la cible” est, selon lui, “secondaire”. Il s’agit, assure-t-il, d'un “succès” pour l’Iran. “La question principale est l’émergence de la volonté de la nation iranienne et des forces armées sur la scène internationale”, a-t-il souligné. Sur la base de ce schéma de pensée, l’opération, comme d’autres avant elle, contribuent à créer “un sentiment de gloire et de grandeur à l’égard de l’Iran islamique aux yeux des peuples du monde et des observateurs mondiaux”.

Depuis l’attaque de l’Iran sur Israël, une riposte a été imputée à l’Etat Hébreu : ce vendredi 19 avril 2024, le centre de l’Iran a été pris pour cible mais l’assaut n’a fait aucune victime ou dégâts selon les autorités, rapporte le quotidien du soir. Et l’Iran de minimiser systématiquement l’importance de cette réponse armée. Les drones envoyés ont ainsi été comparés à des “micro-oiseaux” qui n’auraient engendré aucun dommage financier ou la moindre perte humaine.