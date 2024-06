Israël-Hamas : Benjamin Netanyahu dissout le cabinet de guerre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décidé de mettre fin au cabinet de guerre créé peu après les attaques 7 octobre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décidé de mettre fin au cabinet de guerre créé peu après les attaques 7 octobre dernier et qui était chargé de diriger la guerre à Gaza.

Un porte-parole du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé ce lundi 17 juin la dissolution de son cabinet de guerre. Les décisions en lien avec le conflit seront désormais prises par le cabinet de sécurité.

Ce cabinet de guerre, dirigé par chef du gouvernement, avait été créé le 11 octobre dernier, après les attaques inédites menées par le Hamas le 7 octobre dans la bande de Gaza.

« Le cabinet de guerre était une condition préalable à la création de ce gouvernement d'unité nationale (...) Avec le départ de M. Gantz du gouvernement, le cabinet n'est plus nécessaire, ses fonctions seront reprises par le cabinet de sécurité », a déclaré David Mencer, un des porte-parole du bureau de Benjamin Netanyahu, lors d'un point de presse.

Le cabinet de sécurité, qui comprend neuf ministres en plus de Benjamin Netanyahu, est maintenant le principal organe à prendre les décisions relatives à la guerre avec le Hamas, note BFMTV.

L'armée israélienne a annoncé dimanche son intention d'observer jusqu'à nouvel ordre une « pause tactique » dans ses opérations dans une zone du sud de Gaza entre « 8 heures et 19 heures tous les jours et jusqu'à nouvel ordre ». L'armée israélienne a par la suite souligné qu’ « il n'y a clairement pas de cessation des hostilités dans le sud de Gaza et les opérations à Rafah se poursuivent »