Censure

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : entre urgence et illusion de contrôle

Après la mort tragique d’une surveillante poignardée par un élève de 14 ans, Emmanuel Macron a proposé d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Une annonce qui, si elle traduit une volonté politique forte, soulève de nombreuses questions : est-elle applicable ? Suffira-t-elle à endiguer les violences juvéniles liées à l’univers numérique ? Tandis que certains parents saluent une mesure de bon sens, d’autres dénoncent une posture démagogique et inefficace. Médecins, élus et associations alertent sur le rôle des algorithmes, qui enferment les adolescents dans des spirales de contenus violents ou anxiogènes. Derrière ce débat, c’est toute la question de l’addiction des jeunes aux écrans, de l’éducation numérique et de la responsabilité des plateformes qui refait surface.