Inflation : le projet de loi pour avancer les négociations commerciales présenté en conseil des ministres

Le projet de loi destiné à lutter contre l'inflation en avançant les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs «pour répercuter au plus vite les baisses» de prix a été présenté mercredi en conseil des ministres.

«Nous voulons avancer la date de négociations entre les distributeurs et les industriels pour que ces négociations soient conclues au plus tard le 15 janvier 2024 au lieu du printemps 2024», a déclaré le ministre de l'Économie Bruno Le Maire à l'issue du conseil des ministres. «Pourquoi ? Parce que les prix des intrants sont en train de baisser et que nous voulons que cette baisse du prix des intrants soit répercutée sur le prix du paquet de pâtes, de l'huile ou de n'importe quel produit agroalimentaire le plus vite possible», a précisé le ministre.

Bercy cible dans le texte les 75 plus gros industriels qui «représentent plus de 50% des parts de marché», avait précisé mardi le ministère lors d'un brief téléphonique à la presse. Bruno Le Maire, qui a rappelé que «le principe reste celui du dialogue et de l'engagement des acteurs», a également dit avoir demandé aux industriels «que toutes les conditions générales de vente soient mises à disposition des distributeurs avant le 1er novembre». «Et j'ai demandé avec beaucoup de gravité que personne ne joue la montre», a-t-il insisté. «Il faut en général entre 2 mois et 90 jours pour parvenir à un accord, donc il faut impérativement que les conditions générales de vente des 75 plus gros industriels soient déposées chez les distributeurs avant le 1er novembre», a expliqué Bruno Le Maire.