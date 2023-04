Inflation : l'Assemblée nationale réclame des prix bloqués pour certains produits alimentaires

Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a voté jeudi des amendements pour bloquer les prix d'au moins cinq fruits et légumes de saison et mettre en place un "panier inflation", malgré l'opposition du gouvernement et des députés macronistes.

Le sort de ces amendements communiste et LFI, passés de peu en première lecture avec les voix de la gauche et du RN, demeure toutefois incertain, lors du vote global de ce texte et durant la suite de la navette parlementaire. Mais ces votes font office de signal alors que les prix alimentaires continuent de grimper. Le communiste Sébastien Jumel a fait voter un panier "inflation" pour les produits agricoles et alimentaires avec des prix "fixés" et inférieurs à "l'inflation estimée".

Les députés ont ensuite adopté une mesure du LFI Emmanuel Fernandes pour élargir à l'ensemble du territoire un "bouclier qualité-prix" en vigueur dans les Outre-mer pour les produits alimentaires et d'hygiène "indispensables". Son amendement prévoit a minima "le blocage des prix pour cinq fruits et légumes de saison".

À Lire Aussi

Réforme des retraites : Plusieurs centaines de cheminots ont envahi le siège de la multinationale BlackRock.