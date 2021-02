Un fermier parle avec les équipes de secours, après la rupture du barrage, ce dimanche 7 février 2021.

Le drame s'est produit dans l'Himalaya, à la frontière entre l'Inde et le Tibet.

Au moins trois personnes sont mortes et 150 sont portées disparues en Inde, après qu'un glacier de l'Himalaya s'est brisé, provoquant des inondations soudaines et massives dans l'État d'Uttarakhand, au nord du pays, à la frontière avec le Tibet.

Un grand nombre des disparus sont des travailleurs d'un barrage hydroélectrique qui a été en grande partie emporté, étaient portées disparues.

"Une avalanche s'est produite et a complètement détruit le projet électrique de Rishiganga, et presque tous les travailleurs sont portés disparus", a déclaré Ashok Kumar, le chef de la police de l'Uttarakhand. "Nous avons localisé au moins trois corps dans le lit dans la rivière. Notre dernier bilan porte le nombre de disparus à 150. Et il y a 16 ou 17 personnes coincées dans un tunnel", a-t-il ajouté.

Des centaines de soldats et de forces de l'ordre sont arrivés sur les lieux à la recherche de survivants et pour évacuer des villages se situant sur des collines surplombant la rivière, qui est un affluent du Gange. En fin d'après-midi dimanche, Trivendra Singh Rawat, le ministre en chef de l'Uttarakhand, qui s'était rendu à Chamoli, a posté sur Twitter une vidéo indiquant que le débit de l'eau avait ralenti. Il a exprimé l'espoir que certaines des personnes disparues puissent être sauvées.

Des vidéos sur les médias sociaux montrent de violentes vagues descendant des gorges de montagne, emportant des ponts et des infrastructures électriques.