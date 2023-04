Inculpé, Donald Trump dénonce une "insulte à la nation" devant ses partisans

Donald Trump, ancien président des Etats-Unis.

Donald Trump a qualifié mardi d'"insulte à la nation" son inculpation officielle plus tôt devant un tribunal de New York.

De retour dans sa résidence en Floride, Donald Trump a qualifié mardi d'"insulte à la nation" son inculpation officielle plus tôt devant un tribunal de New York, lors d'une journée historique dans une Amérique fracturée. "Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire", a assuré l'ancien président américain devant ses partisans, qui arboraient des cravates "pas de crime" et des chapeaux "Trump 2024". "Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique", a-t-il lancé depuis la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, la même pièce dans laquelle il avait annoncé sa troisième candidature à la Maison Blanche, le 15 novembre dernier.

Quelques heures plus tôt à Manhattan, l'ancien président républicain de 76 ans a plaidé non coupable de falsifications de documents comptables lors d'une audience pénale sans précédent, qui a réveillé les passions dans le pays. Dans une salle d'audience bondée de Manhattan, le républicain est apparu la mine grave, visiblement tendu.

Reparti libre sans contrôle judiciaire, Donald Trump tente désormais tout pour éviter l'épreuve d'un procès en janvier 2024, seulement quelques mois avant l'élection présidentielle à laquelle il est candidat.

