Stade de France Liverpool AFP

Près d'un an après la chaotique finale de la Ligue des champions à Saint-Denis entre Liverpool et le Real Madrid, l'UEFA a fait savoir qu'elle allait indemniser les quelques 19 618 supporters des Reds présents au Stade de France ce soir-là. Une décision inédite et symbolique de la part de l’instance européenne. Le total de l'indemnisation des billets qui oscillaient entre 56 et 653 euros devrait s'élever à près de 3,4 millions d'euros.

L'UEFA a expliqué ce choix dans un communiqué : "Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters ce jour-là et, grâce à ce programme, nous rembourserons les supporters qui avaient acheté des billets et qui ont été les plus touchés par les difficultés d'accès au stade. Nous avons pris en compte un grand nombre de points de vue exprimés à la fois publiquement et en privé et nous pensons avoir mis au point un système complet et équitable. Nous apprécions la contribution des organisations de supporters du Liverpool FC Spirit of Shankly et Liverpool Disabled Supporters Association, ainsi que le dialogue ouvert et transparent qui s'est instauré tout au long de cette période.".